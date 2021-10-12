تتحول إلى مواد سامة.. لا تضع هذه الأطعمة في الثلاجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يحذر خبراء الصحة والتغذية من أن العديد من الأطعمة التي من الشائع وضعها أو تخزينها في الثلاجة، يمكن أن تتحول إلى مواد سامة.

ويعتقد كثيرون أنه عند وضع الأطعمة المتنوعة في الثلاجة، فإنها تحفظها لفترة طويلة، إلا أنها تفقد فوائدها الصحية وتصبح، في الكثير من الأحيان، غير صالحة للأكل.

ويدعو خبراء التغذية إلى ضرورة تخزين الأطعمة على حجرة المؤن، بدلاً من ذلك، فهي الطريقة الأفضل لإبقائها طازجة لفترة طويلة، وفقاً لدراساتهم.

فما أبرز هذه الأطعمة التي لا ينبغي حفظها في الثلاجة وفقاً موقع Islander News؟

الجبن المُعَتَّق

يُعرف بصلابته، وعندما يُترك في الثلاجة، يتحول هذا النوع من الجبن إلى أكثر صلابة، ويصبح مثل ”صخرة“.

ويعود سبب ذلك إلى أن الجبن الصلب يمر بعملية معالجة مدتها ستة أشهر، وبعد ذلك يجب ألا يوضع أبدا في الثلاجة، بل يمكن وضعه في مكان مظلم وبارد.

البطاطس

قد تتحول هذه الخضروات النشوية عند تخزينها في الثلاجة إلى مادة غريبة ولزجة تشبه عجينة السكر، حيث تعد حجرة المؤن المكان المثالي لتخزين البطاطس.

البطيخ والشمام

من أجل الحفاظ على مضادات الأكسدة سليمة في فاكهتي البطيخ والشمام، يجب تخزينها في أماكن في درجة حرارة الغرفة.

الكاتشب

عند وضع الكاتشب في الثلاجة، يصبح بيئة خصبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة، وذلك بسبب كثرة احتواء صلصة الكاتشب على الأحماض.

ثمرة الإجاص

عند وضعها في الثلاجة تصبح بلا طعم ورائحة، كما تتلف قشرتها.

الجزر