سلطات الخبر تسيطر على أسد طليق في شوارع المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تمكنت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، من السيطرة على أسد طليق شوهد وهو يتجوّل في أحد شوارع مدينة الخبر، التي تقع في المنطقة الشرقية للمملكة.



وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن كوادره ”سيطرت على أسد طليق في مدينة الخبر، بعد تلقي المركز بلاغًا عن وجوده في أحد الشوارع“.

وأشار المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أنه ”تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين، وإشراف بيطري“.

وأكد المركز في تغريدته التي أرفقها بصوتين للأسد الطليق، ”أنه تمت السيطرة على الأسد دون وقوع أي ضرر على السكان أو الكائن“.