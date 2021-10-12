أمير قطر يناقش تطورات الأوضاع في فلسطين مع الملك عبد الله الثاني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في جلسة مباحثات عقب استقبال أمير للقطر للعاهل الأردني في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وكتب أمير قطر على "تويتر": "سعدت بلقاء أخي الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق خلال زيارتهم إلى الدوحة".

وقال: "بحثنا تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد تميم بن حمد، أنه ناقش مع الملك عبد الله مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بصورة عامة وتطورات الأوضاع في فلسطين بصورة خاصة.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني إن المباحثات بين الجانبين ناقشت أهم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى تأكيد الملك عبد الله الثاني على مواصلة بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات.

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