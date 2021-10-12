شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا بلبنان والمغرب.. وانخفاض بالأردن وفلسطين والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تباينا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس الإثنين، حيث شهدت دول الأردن وفلسطين والجزائر انخفاضا، فيما ارتفعت الإصابات في المغرب ولبنان.



ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1191 إصابة و9 وفيات، و1052 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 835 ألفا و969 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و827 حالة، والشفاء إلى 811 ألفا و13 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و799 ألفا و686 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و385 ألفا و572 شخصا.



من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه تم تسجيل 11 وفاة و809 إصابات، فيما تماثل 1683 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.4%، ونسبة الإصابات النشطة 3.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 95 إصابة و4 وفيات، فيما تماثل 73 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 204 آلاف و790 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و859 حالة، والشفاء إلى 140 ألفا و392 حالة.



وفي المقابل شهد لبنان ارتفاعا ملحوظا في الإصابات، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 568 إصابة جديدة مقارنة بـ 202 حالة أمس الإثنين، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 630 ألفا و950 حالة.. فيما تم تسجيل 5 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و394 حالة، وإجمالي الشفاء إلى 605 آلاف و104 حالات.



كما ارتفعت الإصابات في المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 566 إصابة مقارنة بـ 169 إصابة أمس، فيما تم تسجيل 11 وفاة، وتعافي 699 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 939 ألفا و922 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و485 حالة، والشفاء إلى 919 ألفا و74 حالة.