شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبنانى يقرر متابعة البحث فى الملابسات المحيطة بانفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء اللبنانى خلال جلسته اليوم، متابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك في جلسة تعقد غداً. كما عيّن المجلس أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطّلع على تعيين قضاةكأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.وفق بيان صحفى.

وعلى صعيد متصل، شدد رئيس لبنان العماد ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، على ضرورة أن تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري، وقال: "أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً ان الأزمات تبدو اسرع." كما دعا إلى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.