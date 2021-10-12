شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: سنواصل دعم الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنها ستنواصل دعم الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، بعد اعتقال نائب زعيم داعش: التنظيم ما زال يشكل خطرا علينا وعلى العراقيين.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الألمانية: سنواصل مراقبة الوضع على الأرض في العراق بعد الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات العراق، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، وحددت الجهات التى تستقبل الطعون.