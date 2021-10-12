شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى يجدد التأكيد على الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي التأكيد على الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نييوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، اعتبر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بأن عودة السفير الجزائرى إلى فرنسا مرتبط باحترام تام للجزائر، حسبما ذكرت شبكة النهار الجزائرية.

وأكد تبون أنه على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة، لأنها الآن أصبحت دولة قائمة بكل أركانها.