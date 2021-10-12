شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: سنفى بالتزاماتنا التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعى إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائرى، إن الجزائر ستفى بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعى إلى شركائها فى أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إن الجزائر لم تدخر يوما أى جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته بمؤتمر الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز، الذى انعقد أمس الإثنين، بالعاصمة الصربية بلجراد.