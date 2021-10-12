شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يجمع 12 مليار يورو من أكبر عملية بيع "سندات خضراء" فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبي جمع 12 مليار يورو من أكبر عملية بيع "سندات خضراء" فى العالم لتمويل مشاريع متصلة بالمناخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ويعد الاقتصاد الأخضر هو الطريق الوحيد للتعافى من الآثار السلبية لجائحة كورنا، فقد أشار تقرير لـ"المنتدى الاقتصادى العالمي" بأن التركيز على التعافى اقتصادياً من جائحة كورونا بشكل يراعى البيئة، من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمى بـ10 تريليونات دولار سنوياً، ويولّد 395 مليون وظيفة مع حلول 2030.

ويواجه العالم تحديات كبيرة، منها جائحة كورونا، وتغيّر المناخ، وتصاعد معدلات الفقر وعدم المساواة، وتزايد أوضاع الهشاشة والعنف.