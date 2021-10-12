شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تأجيل القمة الفرنكوفونية المقررة الشهر المقبل لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص، أنه تم رسميا تأجيل قمة الفرنكوفونية التى كان مقررا عقدها فى جزيرة جربة التونسية نوفمبر المقبل إلى أكتوبر 2022، مع الابقاء على مكان انعقادها في جزيرة جربة بتونس.وفق إذاعة موزاييك التونسية.

وأفاد عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بأنه تم الإبقاء على تنظيم القمة في تونس بفضل مجهودات الدبلوماسية التونسية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال في خطاب ألقاه بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة أن عددا من التونسيين زاروا بعض العواصم وطالبوها بعدم عقد القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، وذلك بناء على تقارير.

وقال قيس سعيد، إنه في هذا الإطار فإن ما تم بهدف إفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص، حول مؤتمر الفرنكوفونية.. من كان يخطب بالأمس ومن كان ينظم الندوات ويدلي بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم لحثهاعلى عدم تنظيم القمة بجزيرة جربة.. أنا من اقترحت الجزيرة لعقد القمة، وكان العمل شاقا لتوفير كل ظروف النجاح، في حين أنهم قالوا إن تونس غير مستقرة".

وأضاف 'التدخلات وصلت إلى أكثر من 50 دولة..إن أرادوا أن لا يأتوا فتلك إرادتهم وإن جاؤوا فسيأمنون ، ولكن لا نقايض سيادتنا لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها".