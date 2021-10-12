شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ولبنان يتفقان على تشكيل لجنة لدراسة تسهيل إجراءات الدخول بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق العراق ولبنان على أهمية تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع سمات الدخول للمواطنين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، حيث ناقشا أهمية التواصل بين البلدين والعمل على رفع تأشيرات الدخول، وذلك على هامش مُشاركتهما في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، في العاصمة الصربية بلجراد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استعراض أبرز التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث أعرب بو حبيب عن شكر وامتنان بلاده حكومة وشعبا لمواقف العراق ومُساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها والمُساعدات التي قدمها العراق.

من جانبه، أكد حسين استعداد العراق والتزامه بمُواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها.