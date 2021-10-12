شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أبل تحدد موعد الإعلان عن أجهزة «ماك» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الخبير التقني عبدالله السبع إن شركة أبل أعلنت رسميا عن موعد مؤتمرها المقبل، والذي سينطلق يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن المؤتمر متوقع أن تعلن فيه شركة أبل عن أجهزة الماك الجديدة.

وأضاف عبدالله السبع: “أما أجهزة الايباد برو المؤتمر من المقرر أن يكون في الربع الأول من السنة القادمة”.