شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أبل تحدد موعد الإعلان عن أجهزة «ماك» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الخبير التقني عبدالله السبع إن شركة أبل أعلنت رسميا عن موعد مؤتمرها المقبل، والذي سينطلق يوم 18 أكتوبر الجاري.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن المؤتمر متوقع أن تعلن فيه شركة أبل عن أجهزة الماك الجديدة.
وأضاف عبدالله السبع: “أما أجهزة الايباد برو المؤتمر من المقرر أن يكون في الربع الأول من السنة القادمة”.
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