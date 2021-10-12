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تعرف على أهداف وملامح نظام البريد بعد إقراره من مجلس الوزراء

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقر مجلس الوزراء نظام البريد الذي يهدف إلى تطوير قطاع الخدمات البريدية بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في “تويتر”، أهداف نظام البريد كالتالي:

1- تطوير قطاع البريد.

2- مواكبة التغيرات العالمية.

3- رفع جودة الخدمات.

4- تحسين تجربة المستفيد.

5- تحفيز الاستثمار.

6- زيادة العوائد الاقتصادية.

أما عن أبرز ملامح نظام البريد فهي كالتالي:

– حوكمة وتنظيم

– حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين

– التنافسية

– التراخيص

– عمليات المواد البريدية

– الرقابة والتفتيش

-لوائح المخالفات والعقوبات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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