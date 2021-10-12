شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف وملامح نظام البريد بعد إقراره من مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أقر مجلس الوزراء نظام البريد الذي يهدف إلى تطوير قطاع الخدمات البريدية بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030 وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في “تويتر”، أهداف نظام البريد كالتالي: 1- تطوير قطاع البريد. 2- مواكبة التغيرات العالمية. 3- رفع جودة الخدمات. 4- تحسين تجربة المستفيد. 5- تحفيز الاستثمار. 6- زيادة العوائد الاقتصادية. أما عن أبرز ملامح نظام البريد فهي كالتالي: – حوكمة وتنظيم – حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين – التنافسية – التراخيص – عمليات المواد البريدية – الرقابة والتفتيش -لوائح المخالفات والعقوبات مجلس الوزراء يقر #نظام_البريد



هنا أهدافه وأبرز ملامحه .. pic.twitter.com/WjeG0RqjYr — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) October 12, 2021

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