شكرا لقرائتكم خبر عن مريض يعتدي على صيدلي بالعصا داخل المستشفى.. والسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض صيدلي في إحدى المستشفيات الكبيرة في المملكة، إلى اعتداء بالعصا من قبل أحد المرضى أثناء صرف العلاج له.

وكشفت هيئة التخصصات الصحية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الصيدلي “فهد” فوجئ بتعامل غير لائق من أحد المرضى وكان رقمه (61) أثناء صرف العلاج، خاصة بعد أن تبين للصيدلي أن المريض ليس معه “وصفة” ولكنه يريد صرف علاج مدون في التليفون.

وتابعت الهيئة على لسان متحدث الفيديو، أن الصيدلي عندما سأل المريض عن الوصفة، رد عليه بأسلوب غير لائق قائلًا: “وش دخلك في الوصفة، عطني العلاج وأنت ساكت”، فرد الصيدلي :” اعتذر الصيدلي منه وقال له ودي أساعدك ولكن ممنوع علينا نصرف هذا العلاج بدون وصفة”.

وأوضح:”ثم فجأة وبدون سابق إنذار يقف ويرفع العصا فتراجع الصيدلي بسرعة ومن حسن الحظ ضربت العصا كتف الصيدلي، مما أصابه إصابة خطيرة ولهذا السبب صار يكره الدوام ويتخوف منه وأصبح الرقم 61 مصدر رعب بالنسبة له”.

وتابع:”جلس الصيدلي في منزله فترة وبدأ يفكر في رد اعتباره بعد تهجم مريض عليه بدون سبب وبحث على الحل عندما رأى عبارة في جوجل جذبت انتباهه (تحمينا نحميك) عرف أنها خدمة تأخذ حق كل ممارس صحيفة يتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي وبالفعل رفع الصيدلي الطلب للموقع وتم قبول طلبه وصولا للمحاكمة وبالعدل حق الصيدلي ما ضاع”.