شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها التحرش بامرأة.. الشرطة تضبط عددًا من مرتكبي الجرائم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب “الأمن العام” التابع لوزارة الداخلية، بيانًا عبر فيديو يعرض فيه عددًا من مرتكبي الجرائم خلال الساعات الماضية تم القبض عليهم.

حيث تمكنت الشرطة من ضبط مواطن تحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط مواطن ارتكب جرائم جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع الكترونية وايهامهم برسائل احتيالة أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند ايصالها له في موقع وجوده وقت التسلم حيث استولى بهذا النمط على 35 ألف ريال من ضحاياه.

كما تم ضبط مواطنين ظهر أحدهما منتحلاً صفة رجل مرور، وصوره الآخر ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبطت الشرطة مواطنًا سكب مادة على مركبة مواطن آخر وأضرم النار فيها وهرب من الموقع، كما تم ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة يحملون الجنسية البنجلاديشية ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم على 1461 شريحة و4 اجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية.

كما تمكنت الشرطة من ضبط 10 أشخاص في مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة نتيجة خلاف بينهم.

كما تم ضبط مواطنين ومقيمين في حوادث جنائية تمثلت في سرقة كوابل كهربائية ولوحات ارشادية.