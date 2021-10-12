شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة العثورعلى تائهين في الصحراء «كادا يموتان عطشاَ» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق لحظة إنقاذ مواطنان لرجل وطفل تائهين في قلب الصحراء، يعانيان من شدة الحر والعطش.

ويظهر الفيديو عثور شخصين أثناء مسرهما بسيارتهما في الصحراء على رجل كبير في السن ،تخلى عن ملابسه العلوية من شدة الحر، فتوقفا لنجدة الرجل ، وقام أحدهما بإعطاءه المياه ليروي عطشه، ونثر المياه على رأسه ليبرده من شدة الحر.

كما عثروا على طفل مع الرجل كان مستلقيا على بعد أمتار، ممدداً في الصحراء، يبدو عليه التعب والإرهاق.