تحالف الفتح العراقي: نرفض النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال متحدث التحالف، والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق: "نرفض ما أعلن من نتائج أولية بانت وكأنها نهائية، ولن نتخلى عن أصواتنا ودفاعنا عنها مستمر، ولن نقبل بالتفريط بأي صوت من جماهيرنا".

وقال إن ثمة "مليون صوت لم تفرز من ضمن النتائج الأولية المعلنة، وهذه الأرقام قد تغير النتائج لعشرات الأشخاص"، داعيا المفوضية إلى أن "تعلن النتائج بشفافية، وأن تقدم كل الإثباتات بأن الأصوات لم تحجب". مؤكدا أن "ما أعلن من نتائج لم نجد فيه الشفافية الواضحة".

وأكد أن "اعتراضنا ورفضنا لنتائج الانتخابات ليس موجها لأي كتلة سياسية".

وأعلن الأسدي: "سنقدم طعنا رسميا وفقا للقانون بالنتائج الأولية، ومن حق جماهيرنا أن تعبر عن رفضها لما تم إعلانه، ولكن وفق الطرق القانونية".