تعاون سعودي إماراتي يحبط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو تحت عنوان "الحرب على المخدرات"، جاء فيه أنه بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب تلك الكمية من المخدرات.

وأكدت الداخلية السعودية أن العملية تمت بالتنسيق مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وجاء ضبط المواد المخدرة في العاصمة الرياض داخل شحنة محملة بالذرة.

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتهمين، في حينها، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وتم استكمال الإجراءات الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

هذا وينص القانون السعودي الجديد لعام 2021، الخاص بمكافحة المخدرات بمعاقبة كل شخص بالقتل، إذا ثبتت بحقه تهم تتعلق بتهريب المواد المخدرة أو أي نوع من المواد، التي تتعلق بالمؤثرات العقلية، وكل من يجلب أو يصدر أو يصنع وينتج مواد مخدرة أو من يقوم بزراعتها لإنتاجها وبيعها.