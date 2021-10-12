يائير لابيد: إسرائيل وأمريكا تبحثان عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد أنه بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته، حاليا، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني، على حد قوله.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن لابيد قد شدد على سوليفان أن بلاده قلقة جدا من النووي الإيراني، وهو ما نقله إلى الإدارة الأمريكية، مدعيا أن إيران ستكون على عتبة دولة نووية، وأن الجانبين بحاجة إلى البحث عن بدائل للاتفاق النووي.

بدوره، نشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أفاد خلالها بأنه في مستهل زيارته إلى واشنطن، التقى بمستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وناقش معه قضايا أمنية وسياسية واسعة، أبرزها التهديد الإيراني، بحسب قوله.

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