كيف قدمت المخابرات التركية "هدية ثمينة" إلى العراق بضربة مخابراتية قوية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني إقليمي كبير ومصدران أمنيان عراقيان لوكالة رويترز إن المخابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال القيادي العراقي في تنظيم داعش سامي جاسم، في "عملية خاصة خارج الحدود"، تشير إلى تعاون أوثق ضد فلول التنظيم.

وأضافت المصادر -شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها تتحدث عن عمليات سرية- إن جاسم كان مختبئا في شمال غرب سوريا، وإن المخابرات التركية لعبت دورا أساسيا في اعتقاله.

وجاسم هو أحد أكبر قادة تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم أحياء، إذ كان نائبا لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل خلال غارة أمريكية في 2019 في شمال غرب سوريا، كما إنه مساعد مقرب لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

وأعلن العراق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

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