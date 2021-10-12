قناة السويس تحتل المركز الثاني في إحدى قوائم مجلة "فوربس"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت مجلة "فوربس" في قائمتها أن قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، وأنها سجلت إيرادات بلغت 3 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 8.6 بالمئة وذلك بالمقارنة مع 2.7 بالمئة التي حققتها الهيئة في نفس الفترة من العام الماضي.

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كما أشارت المجلة الأمريكية إلى أن قناة السويس شهدت مرور 9763 سفينة خلال النصف الأول من العام الحالي.

من ناحيته، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي أن تحقيقها المركز الثاني في قائمة "فوربس" لأكبر 10 مؤسسات لوجستية في الشرق الأوسط يمثل تتويجا لجهود الهيئة المصرية، ونجاحها في تخطي العديد من الأزمات والتحديات خلال 2021، أبرزها جائحة فيروس كورونا، وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن".

وتابع ربيع مشددا على أن ما حققته قناة السويس من طفرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومتابعته المستمرة للمستجدات المتعلقة بالمشروعات التنموية والخدمية الخاصة بالهيئة، وكذلك تطوير المجري الملاحي لها.

وجاء اختيار مجلة "فوربس" الأمريكية للمؤسسات الواردة في قائمتها السنوية بناء على عدة معايير، من بينها حساب كمية البضائع المخزنة أو المنقولة، وتقييم حجم كل شركة من حيث أصولها وإيراداتها وقيمتها السوقية.

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