شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستمرار فى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بدون تدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الأوروبي إلى المضى فى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس 2020 بدون تدخل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، شدد رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بانفجار مرفأ بيروت، مضيفا أن الدستور اللبنانى يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة، قائلا إن الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد.

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، بأنه يؤكد على مصداقية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لكنه استدرك قائلا إن هناك "فرقا بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، وأشار ميقاتى إلى أن الحكومة ستساعد أهالى ضحايا مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس 2020، وكانت له تبعات وخيمة على البلاد.