شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء اليمين الدستورية.. غداً أول اجتماع للمجلس الوزارى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعقد غدا الأربعاء، أول مجلس وزارى للحكومة التونسية الجديدة، ومن المتوقع أن يرأسه الرئيس التونسى قيس سعيد، وفق ما أوردت إذاعة شمس التونسية.

وأضافت أن المجلس الوزاري قد يكون بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد أو رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتتكون الحكومة من 25 وزيرا فقط، دون مستشارين ما يشير إلى الدخول في التقشف والتقليص من تكاليف الدولة.

وكان أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، قد أدوا أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج .

وخلال كلمته عقب أداء الحكومة اليمين، وعد قيس سعيد بوضع إطار لحوار وطني حقيقي، محذرا من الاعتداء على الدولة ومؤسساتها، وتعهد بتطهير القضاء.