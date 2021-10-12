شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يبحث علاقات التعاون مع سفراء الدول الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان مع عدد من سفراء الدول الأجنبية منهم سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويخلت، وقالت"بحثنا خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعدات التي تقدمها سويسرا للبنان كونها من كبار المانحين، وهي لم تترك لبنان يوما، كما تطرقنا للاصلاحات التي يجب اتخاذها والسير بها.وفق بيان صحفى.

كما التقى ميقاتي مع سفير الهند سهير أجاز خان الذي قال كان اللقاء مثمرا مع ميقاتي، نقلت له تهاني رئيس وزراء الهند الذي تمنى له التوفيق في مهامه. كما بحثنا في العلاقات الثنائية وفي إمكان توطيد التعاون الاقتصادي.

وعرضت له مشاركة الهند في القوات الدولية في الجنوب حيث لدينا كتيبة كبيرة تقوم بدور مهم في الحياة الاجتماعية، وقد ثمن ميقاتي دورها، وكان اللقاء جدا إيجابيا ،واؤكد انه لطالما كانت العلاقات اللبنانية الهندية ممتازة، وسنستمر في تعزيزها وتوطيدها، وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية .