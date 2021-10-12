شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يزور تونس قريبا لإعادة إحياء الاتفاقيات المجمدة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون لزيارة تونس، يُرافقه نصف أعضاء الحكومة لإعادة إحياء الاتفاقيات المُجمدة بين البلدين، مشددا على أن التونسيين جيران مثاليين، تأتى الزيارة المرتقبة تأكيدا لمتانة العلاقات الأخوية والمتميزة بين تونس والجزائر والزيارة ـ وفق الحساب الرسمى لرئاسة تونس.

أهداف الزيارة القادمة للرئيس تبون كانت أبرز محاور المكالمة الهاتفية التى جمعت الرئيس التونسى قيس سعيد ونظيره الجزائرى عبد المجيد تبون.

وفى تصريحات سابقة له، اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن ما يمس تونس يمس الجزائري، مؤكدا أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ولكنه يُساندها للخروج من النفق.

وقال تبون: ما يُهدد تونس أمنيا نحن هنا، تونس دولة حرة ولشعبها أن يختار ما يُريد وأشهد بأن الرئيس قيس سعيد رئيس مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع.