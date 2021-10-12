شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع لجنة خبراء الطاقة المتجددة فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "إدارة الطاقة" الاجتماع الخامس عـشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية غدا الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات على رأسها آلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون مع التكتلات والمنظمات الاقليمية والدولية.

وأشار الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي إلى أهمية هذا الاجتماع الذي سيضع استراتيجية للعمل العربي المشترك خاصةً بالهيدروجين الأخضر وهو ما يتوافق مع التوجه العالمي نحو استخدامه كوسيلة لمواجهة التغير المناخي، فضلاً عن أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.