شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الأربعاء، أعمال الدورة الـ 86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي: الإمارات، والسعودية، وتونس، والجزائرية، وجيبوتي، والسودان، إلى جانب جمهورية مصر العربية.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: اختيار ملصقشعار يوم الإسكان العربي لعام 2022، وكذلك اخر المستجدات بشأن التحضيرات النهائية بعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والمقرر عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر 2021.

كما يناقش الاجتماع، التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، إلى جانب عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، وكذلك دعم فلسطين؛ لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.