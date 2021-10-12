شكرا لقرائتكم خبر عن أسد طليق يتجول في شوارع«الخبر».. وتدخل عاجل لاحتواء الموقف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تمكن من السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع.

وأضاف المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تمت السيطرة على الأسد، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

وأشار المركز الوطني للحياة الفطرية إلى أنه تمت السيطرة على الأسد دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.