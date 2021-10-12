شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 28190 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 973 حالة وفاة بانخفاض نسبي في عدد الاصابات وارتفاع في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس /29409 إصابات و 957 حالة وفاة/ .



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد الإصابات ب "كوفيد-19" سبعة ملايين و 832ألفا و 964 إصابة .وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة الأقاليم الروسية وعلى رأسها العاصمة موسكوالتي شهدت تسجيل / 4699إصابة/ والمناطق المجاورة للمدينة /1804 / ، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 218 ألفا و 345حالة وفاة، وتماثل 20706 أشخاص للشفاء ليصبح مجموع المتعافين ستة ملايين و894 ألفا و 285شخصا .