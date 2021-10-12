أمير قطر يعلن مشاركة بلاده في أكبر مهمة جوية بالتاريخ... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في كلمة أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أمام مجموعة العشرين حول أفغانستان التي تعقدها إيطاليا عبر تقنية الفيديو، بحسب صحيفة "الشرق".

وأوضح أمير قطر أن فرقا فنية قطرية ساعدت في إعادة تأهيل مطار كابول الدولي خلال 10 أيام، بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأكد حرص الدوحة على أن ينعم شعب أفغانستان بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنهما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية والرخاء.

​وشدد أمير قطر على ضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل داخل أفغانستان، لافتا إلى أن قطر كانت ولا زالت أكثر الدول الساعية لتيسير هذا الأمر.

ومع نهاية أغسطس انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبسط حركة طالبان كامل سيطرتها على أفغانستان.

وعقب ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب متلفز، انتهاء أطول الحروب الأمريكية في التاريخ.