هل تواجه مصر كوارث أرضية خطيرة بعد زلزال جزيرة كريت؟

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Khaled Desouki

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في تقرير عن الزلزال الذي تعرضت له الجزيرة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الزلزال وصلت قوته إلى 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكر بيان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع تحت الجزيرة اليونانية، مشيرا إلى أن تأثيره كان قويا بسبب وقوع اليونان على فوالق جيولوجية.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي إن سكان العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المدن الساحلية مثل الإسكندرية كانوا الأكثر شعورا بالزلزال، مشيرا إلى أنه وقع على مسافة 413 كلم، شمال شرق محافظة مرسى مطروح المصرية.

يذكر أن آخر زلزال تعرضت له الجزيرة كان في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي وأدى إلى سقوط قتيل و9 مصابين، إضافة إلى الأضرار المادية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية المعروفة في العالم وهو ما يعني أنها أقل عرضة لخطر الهزات الأرضية الكارثية، مضيفا: "لكنها قريبة من مناطق نشطة زلزاليا مثل خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر".

وتابع: "هذا هو السبب الذي يجعل مصر تشعر بزلازل ذات قوة متوسطة".

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