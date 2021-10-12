العراق يدعو تركيا لتشكيل لجنة مشتركة تسهل منح تأشيرات الدخول لمواطني البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية حث نظيره التركي، على "تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل منح تأشيرات الدخول للعراقيين والأتراك الراغبين في زيارة البلدين".

جرى ذلك خلال لقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 للمُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في العاصمة الصربية بلغراد، حيث استعرض الوزيران العلاقات الثنائيّة والمُستجدات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة.

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وأكَد وزير الخارجية العراقي على أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين لمُناقشة العديد من القضايا المُشتركة.

من جانبه، قدم وزير الخارجيَّة التركي التهنئة بنجاح سير الانتخابات التشريعية في العراق التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مُعرباً عن تقديره لمُبادرة العراق لعقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بغرض خفض التوترات السياسيّة واحتواء الأزمات في المنطقة.

وتشهد العلاقات العراقية التركية تحسنا خلال الفترة الماضية، رغم العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق، والتي تسبب توترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها لما تعتبره انتهاكا لسيادتها.