السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للقطارات والحافلات بين المدن والعبّارات

الكويت - هبة التوبجي - أكّدت الهيئة العامة للنقل أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة داخل القطارات والحافلات بين المدن، والعبّارات بين جازان وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وشدّدت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحيّة عبر تطبيق توكلنا مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).