طريقة إنشاء حسابات مربحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

يحظى المؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجمهور عريض من المتابعين والذين يتفاعلون مع قصصهم، وأسلوب نمط حياتهم.



ويمارس المؤثرون قواعد ثابتة، لمواصلة تداول ما ينشرونه من محتوى بشكل واسع، ولإبقاء صفحاتهم تفاعلية في طرح المواضيع المختلفة.

وبحسب موقع ”Texas News Today“ لأخبار المنوعات، فإن الأشخاص الراغبين بأن يصبحوا مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إنشاء صفحات مربحة، يجب عليهم اتباع مجموعة من النصائح.

ومن النصائح الواجب اتباعها، الاطلاع على المواضيع التي يتحدث عنها مستخدمو مواقع التواصل عبر صفحاتهم، وإعادة تقييمها، وتحديد مدى أهميتها ومدى تأثيرها على المتابعين.

وبعد ذلك، يُنصح بالبحث عن علامات الوسم الأكثر شيوعا وتداولا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى سبيل المثال: ”البحث عن مواضيع حققت تريند، مثل الأغاني والرقصات الأكثر شيوعا من حول العالم، والمواضيع الأكثر تدوالا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي“.

وعند إضافة هذه الوسوم، والتحدث عنها في المحتوى الشخصي، فإنها تسهم في نجاحه، وتزيد من عدد المتابعين وتفاعلهم مع المحتوى.

ويُنصح أيضا، إتاحة تفاعل الجمهور مع التعليقات، حيث يعني ذلك المزيد من الأشخاص الذين سيتفاعلون مع المواضيع بطرق جيدة وسيئة، حيث يسهم تقييم التعليقات السلبية في تحقيق إنشاء محتوى ناجح، والحصول على تصنيف مؤثر.

وهناك بعض الطرق التي يستخدمها مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على شعبيتهم، عبر هذه المنصات.

ولا يعتبر حفاظ المؤثرين على تصنيفهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بالأمر السهل، أو مثل أي وظيفة عادية بدوام ثابت يوميا.

واعتمادا على حجم المشاهدين ونوع المحتوى الذي ينتجه المؤثرون، يجب ممارسة سلسلة من المهام، وقضاء وقت طويل كل يوم في تجميع المواد وإنشاء المحتوى؛ لمواصلة تطوير منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وثمة أيضا، صعوبات مختلفة، تواجه الحسابات المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويقول فيليب مينر وهو مؤثر ومسؤول معرض فني عبر انستقرام: ”إذا كنت تفكر في أن تصبح مؤثرا، فإن طريق النجاح ليس سهلا، ويمكن أن تؤدي المتابعة المستمرة لحياة المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى التأثير على صحته العقلية“.