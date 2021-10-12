مجددا.. أعطال تضرب فيسبوك حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أبلغ مستخدمون لفيسبوك في أمكان متفرقة حول العالم عن مشكلات جديدة تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي، بحسب رويترز.



وتعرضت فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم لضربة مزدوجة، الثلاثاء الماضي دامت لستة ساعات.

وتعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب وماسنجر، وأنستقرام، ما قالت الشركة إنه عطل فني، واتهام موظفة سابقة في الشركة لها بأنها كانت تعطي الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

كانت شركة فيسبوك اعترفت بوجود أزمة في تطبيقاتها، وتلقت فيسبوك العديد من الشكاوى من جميع أنحاء العالم عن وجود مشكلات في التطبيقات.

وقالت فيسبوك في بيان على حسابها بمنصة "تويتر": "ندرك أن البعض يواجهون مشكلات في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وفشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك (أنستقرام) الجمعة الماضية.

وأظهرت بيانات من (داون-ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لأنستقرام الجمعة الماضية.

وكان مؤسس تليجرام، أعلن انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك، كما ارتفع استخدام سناب شات بأكثر من 20% ليكون الفائز الأكبر بين جميع التطبيقات.

وقالت روسيا، إن العطل العالمي، يظهر أن موسكو كانت مُحقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتسبب العطل المفاجئ لفيسبوك ومنصاتها التابعة في إرباك العالم أجمع خلال 6 ساعات، وهو الوقت الذي توقفت فيه خدمات فيسبوك وأنستقرام وواتساب.