شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من إعصار «كومباسو» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت قنصلية المملكة، المواطنين المتواجدين في هونج كونج، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لإعلان هيئة الأرصاد عن توقعها بتعرض المنطقة لإعصار كومباسو.
وذكرت قنصلية المملكة أن هيئة الأرصاد أعلنت عن توقعها بتعرض المنطقة لإعصار كومباسو “من الدرجة الثامنة” الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم. حفظ الله الجميع من كل مكروه.
وأشارت إلى أنه في حال الحاجة للمساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ ( 85296664741+).
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من إعصار «كومباسو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.