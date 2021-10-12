شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من إعصار «كومباسو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت قنصلية المملكة، المواطنين المتواجدين في هونج كونج، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لإعلان هيئة الأرصاد عن توقعها بتعرض المنطقة لإعصار كومباسو.

وذكرت قنصلية المملكة أن هيئة الأرصاد أعلنت عن توقعها بتعرض المنطقة لإعصار كومباسو “من الدرجة الثامنة” الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

وأشارت إلى أنه في حال الحاجة للمساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ ( 85296664741+).