بالأرقام.. فيروس كورونا يضرب روسيا بـ"أكبر حصيلة وفيات" منذ بدء الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا 973 حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة.



وقالت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا إن روسيا سجلت أيضا 28190 إصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4699 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (2158 حالة)، ومقاطعة موسكو (1804 حالة).

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 7 ملايين 832964 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 218345 حالة وفاة، و6 ملايين 894285 حالة شفاء.