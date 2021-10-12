شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي تحدد إجازة المولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

