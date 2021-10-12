فرنسا.. مقتل ثلاثة مهاجرين بينهم جزائريان صدمهم قطار في جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدين على القضبان.



وذكرت المتحدثة أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو. وأضافت أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة وذكرت أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

واثنان من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

وقال إينيكو الدانا دوات رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين.