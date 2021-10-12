انتهاكات مأساوية بحق المهاجرين الأفارقة في طرابلس من قبل القوات الأمنية الليبية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقام مواطنون ليبيون بنشر صور عن المعاملات "الوحشية" لقوات الأمن الليبية بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان لموقع روسي أن المسؤولين الأمنيين في طرابلس يستمرون البحث عن المهاجرين الهاربين من مركز احتجاز في منطقة غوط الشعال، حيث فر مئات الأشخاص في 8 أكتوبر/تشرين الأول في اتجاه مجهول.

وشهدت شوارع العاصمة الليبية، طرابلس، أمس الجمعة، فرار آلاف المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز، وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة إثر عملية الهروب.

وحسب مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك"، فإن بعض المهاجرين تعرضوا لإطلاق نار خلال عملية الهروب، فيما فر الآلاف منهم خارج المدينة.

ولم تستبعد المصادر أن تكون عملية الهروب دبرت عن قصد، من أجل إرباك المشهد في العاصمة، خاصة في فترة التحضير للعملية الانتخابية.