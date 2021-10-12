لبنان يعلن عن 4 خروقات إسرائيلية لمياهه الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه تم تسجيل 4 خروقات معادية في الفترة بين الساعة 8:41 و20:40، من أمس الاثنين للمياه الإقليمية اللبنانية.

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وأوضح الجيش أن الخروقات حدثت في منطقة رأس الناقورة جنوبي البلاد ولمسافة أقصاها 333 مترا.

وأكد أنه يتابع مسألة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

ويسود نزاع بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية، أدى إلى تأجيل عمليات التنقيب في المنطقة الواقعة بالبحر المتوسط والتي يمكن أن تكون غنية بالغاز.

ومنذ مايو/أيار الماضي، توقفت محادثات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية انطلقت منذ نحو عام بين الجانبين برعاية أممية ووساطة أمريكية بعدما قدم كل طرف خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

ويقول الوفد اللبناني المفاوض إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم، بينما تقول إسرائيل إنها لا تتجاوز 860 كم.

ويشكو لبنان من خروقات برية وبحرية وجوية تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي داخل حدوده ومياهه الإقليمية وأجوائه بشكل مستمر.