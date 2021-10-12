تدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال اليومين الماضيين تعرضت المملكة لمحاولات هجوم، إذ اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

كما أعلن التحالف يوم الأربعاء، تدمير 3 زوارق بحرية مفخخة كانت مجهزة لتنفيذ عمليات عدائية، وذلك خلال استهداف لمواقع تفخيخ وإطلاق الزوارق في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في لقاء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، إلا أن جماعة "أنصار الله" اعتبرت أن المبادرة غير جادة ولا جديد فيها، مشترطةً "فصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية ورفع الحصار".