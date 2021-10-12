حركة الشباب تغتال ضابطا رفيعا في الاستخبارات الصومالية وحراسه بتفجير سيارته

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "كي ميديا" الصومالي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الضابط الاستخباراتي الكبير عبد الشكور راغ اغتيل في وقت مبكر من اليوم، إثر تفجير سيارته في منطقة دينيل بالعاصمة مقديشو خلال قيامه بدورية.

© REUTERS / Feisal Omar

وأضاف الموقع أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل ثلاثة من حراسه الشخصيين.

وفي ذات السياق، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إنها اغتالت المسؤول عن منطقة "دينيل" وكذلك 11 جنديًا.

كان الجيش الصومالي قد أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل وإصابة 3 من عناصره خلال صد هجوم شنه مسلحو حركة الشباب المتشددة بمنطقة "جانالي" في "شبيلي السفلى" جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يشهد الصومال صراعاً دامياً بين حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف الحركة إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.