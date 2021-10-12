شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية: مذكرة التفاهم مع بيت العرب تدفع لتعميم التجربة عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشبكة بنوك الطعام الإقليمية معز الشهدى، إن مذكرة التعاون الموقعة مع جامعة الدول العربية جاءت بعد دراسة أكدت أن هناك حاجة ملحة للتعاون مع "بيت العرب"، وذلك لنقل التجارب والخبرات المرتبطة بتوفير حياة كريمة إلى الدول العربية.

وأضاف الشهدى، فى تصريحات على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أن الشبكة نجحت في نقل التجربة المصرية، المرتبطة ببنوك الطعام إلى 43 دولة، من بينهم 19 دولة عربية، وبالتالي يبقى دعم جامعة الدول العربية بمثابة قوة دفع جديدة من شأنها الوصول إلى المزيد من الدول.

وأوضح أن الهدف ليس فقط توفير الطعام والقضاء على الجوع، وإنما يتجسد في توفير حياة أفضل لكافة الشعوب العربية في العديد من المجالات، منها التعليم والصحة والتدريب وغيرها.