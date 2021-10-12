شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة التنمية المستدامة بالجامعة العربية: نستهدف الدول الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ندى العجيزى، إن الهدف من وراء التوقيع على مذكرة التفاهم مع شبكة بنوك الطعام الاقليمية هو الوصول إلى الدول الأكثر احتياجا، وذلك لتحقيق التنمية بشكل عام.

وأضافت ندى العجيزى، في تصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية وشبكة بنوك الطعام الاقليمية، أن الشبكة لديها اكثر من مكتب ومنظمة، وتتواجد في اكثر من 19 دولة عربية، بالاضافة الى انه لديها اكثر من 25 جمعية تعمل على الأرض، وبالتالي كان من المهم أن يكون هناك تعاون معها للوصول الى أكبر عدد ممكن من الدول العربية، خاصة مناطق النزاع.

وأوضحت ندى العجيزى، أن هناك أهداف أخرى ترتبط بالتعاون مع الشبكة، وأبرزها معايير الاستدامة، وهى المعايير التى ينبغي الالتزام بها من قبل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة كذلك الى الترويج لمفاهيم التنمية المستدامة فى الدول العربية.

واستطردت أن التعاون مع الشبكة يساهم بصورة كبيرة في الدخول إلى المجتمعات المحلية عبر منظمات المجتمع المدني، وهو ما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا في الدول العربية.