الجيش اللبنانى: مضبوطات بلدة عرسال أسمدة زراعية وليست نيترات الأمونيوم

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى أن التحاليل المعملية أثبتت أن المواد المضبوطة بمحطة للمحروقات فى بلدة عرسال شرقى لبنان قبل أيام هى أسمدة زراعية وليست مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبنانى اليوم الحاقا للبيان الصادر فى الخامس من شهر أكتوبر الجارى والذي افاد بقيام قوة من الجيش اللبناني ودورية من مديرية المخابرات بضبط 28 ألف و275 كيلو جرام من مادة نيترات الأمونيوم على أثر توافر معلومات حول وجودها ببلدة عرسال.

وأوضح الجيش اللبناني أن نتيجة التحاليل المعملية التي أجريت على العينات التي تم رفعها من المستودع بينت أنها أسمدة زراعية ولا تحتوي على أى مركبات كيميائية تدخل في تصنيع المتفجرات ولوازمها.

جدير بالذكر أن مادة نيترات الأمونيوم كانت سببا فى كارثة انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس العام الماضي، وتدور التحقيقات حتى الآن في كيفية وصول هذه المواد لميناء بيروت وتخزينها على رصيف الميناء لعدة سنوات حتى اشتعلت النيران فيها مما أدى إلى انفجارها محدثة موجات انفجارية شديدة أدت لمقتل وإصابة آلاف المواطنين وتدمير رصيف الميناء وعدد من المنشآت والمباني المحيطة بالميناء وتركت العاصمة بيروت مدينة منكوبة.