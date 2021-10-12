الرئيس اللبنانى يبحث مع وزير التربية ترتيبات بدء العام الدراسى الجديد

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون أوضاع التعليم فى البلاد بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد ومطالب المعلمين وأوضاع الجامعة اللبنانية، وذلك خلال استقباله لوزير التربية والتعليم العالى الدكتور عباس الحلبى اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وقال الحلبي - عقب اللقاء - إنه أطلع الرئيس اللبناني على ترتيبات بدء العام الدراسي وتجاوب المعلمين مع الخطوات الحكومية، كما تطرق اللقاء إلى بحث مطالب المعلمين والمتعاقدين، والمدارس الخاصة والمدارس الرسمية.

وأضاف أن اللقاء إلى الاتفاق على تسريع بعض الخطوات التي تستوجب إجراءات تدريبية معينة، بهدف توفير المستلزمات الضرورية للقطاع الرسمي وتلبية ما امكن من مطالب المعلمين وبدل النقل والمنح الاجتماعية للمعينين والمتعاقدين.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تعزيز الجامعة اللبنانية ودورها في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن موضوع تعيين رئيس جديد للجامعة سيكون مطروحا على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم أو الأسبوع المقبل.

وانطلق العام الدراسي الجديد فى لبنان أمس الاثنين بعد تأجيله لمدة أسبوعين، حيث كان مقررا له السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.