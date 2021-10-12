شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستنكر مشاركة رئيس فيفا بافتتاح متحف إسرائيلى مقام على مقبرة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قيام "جياني إنفاتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمشاركة في افتتاح ما يُدعى بـ "متحف التسامح"، وذلك لدى زيارته لإسرائيل أمس، لافتاً إلى أن هذا المتحف مقامٌ قسراً على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية في القدس، والتى يعود تاريخها إلى القرن الحادى عشر.

وأكد المصدر أن مشاركة رئيس فيفا في هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد تسييساً غير مقبول له، كما أنها تُعبر عن انحياز صارخ لدولة الاحتلال على حساب الفلسطينيين.

وأوضح المصدر أن قرار السلطة الفلسطينية عدم استقبال "إنفاتينو" يعكس غضباً مشروعاً حيال تصرف رئيس فيفا، وما يُمثله من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين.