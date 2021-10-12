شكرا لقرائتكم خبر عن "ممرض الحاكم".. البحرين تودع أقدم ممرض فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت البحرين، الحاج حبيب غيث، الذى يوصف بأنه ممرض الحاكم، وأول مواطن زاول مهنة التمريض في البلاد. وفق صحيفة الأيام البحرينية.

وكان أمير دولة البحرين الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة الذي حكم البلاد بين عامي 1961 إلى 1999، يطلق عليه اسم "ممرض الوالد".

وأفيد بأن الحاج حبيب كان يعرف بـ"الدختر حبيب" وأنه التحق للعمل بمستشفى فيكتوريا التذكاري الذي يقع بجوار منزل عائلته في عام 1938، في سن مبكرة، و"خرج منه كأول ممرض بحريني من أبناء منطقته بل وعلى مستوى البلاد".

وكان هذا الممرض البحريني الرائد، "في الصفوف الأمامية بمواجهة العديد من الأوبئة والأمراض التي اجتاحت البلاد مثل الجدري وأبو صفار والدوسنتاريا والحمى والملاريا، التراخوما، والرمد وغيرها".