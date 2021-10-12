سفير الصومال بمصر يؤكد حرص بلاده على فتح آفاق أوسع للتعاون مع الدول العربية

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية الياس شيخ عمر، حرص بلاده على فتح آفاق أوسع للتعاون مع أشقائها العرب، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة .

جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الاحتفال برفع العلم الصومالى، للمرة الأولى في الأراضي الصومالية، والذي يوافق 12 أكتوبر من كل عام، موجها التهنئة للرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية .

وأكد السفير الصومالي أن بلاده تخطو - خطوات ثابتة - نحو مستقبل أفضل باستخدام مواردها وثرواتها الطبيعية ، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، داعيا الدول العربية إلى دعم بلاده في تلك الحرب التي تخوضها لمكافحة الإرهاب الذي تنفذه حركة الشباب حيث دأبت علي سفك الدماء وتدمير البلاد.

وهنأ السفير الياس شيخ عمر، الشعب الصومالي بمناسبة يوم رفع العلم الوطني ،مثمنا تضحيات الشعب الصومالي بأرواحه وأمواله لتحقيق تطلعاته الوطنية وتحقيق السيادة على أرضه ورفع علم بلاده خفاقا ،متمنيا للرئيس الصومالي موفور الصحة والسعادة وللشعب الصومالي دوام التقدم والازدهار.

ويحتفل الصومال بيوم العلم الذي أصبح للبلاد شعارا تعرف به وتميزه في 12 أكتوبر من كل عام حيث تم رفع العلم الصومالي لأول مرة في البلاد في مثل هذا اليوم من عام 1954.